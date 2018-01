Agitação em torno do campeão Sertão continua Nove dias depois de conquistar o cinturão dos penas da Federação Internacional de Boxe nos Estados Unidos, Valdemir dos Santos Pereira, o ?Sertão?, ainda não conseguiu descansar. O pugilista passou parte do fim de semana festejando com amigos e familiares em Cruz das Almas, sua cidade natal, na Bahia. No domingo, foi ao programa ?Domingo Legal?, de Gugu Liberato, e nesta segunda ficou em casa, em São Caetano, arrumando a casa junto com a mulher Sara. A recepção em Salvador, a festa em Cruz das Almas e o encontro com Gugu ainda emocionam Sertão. ?Eu prometi que não ia chorar quando encontrasse o pessoal. Levei um susto quando vi tanta gente no aeroporto, em Salvador. Abracei minha mãe, que não via há dois anos, e chorei bastante. Depois teve um empurra-empurra e o pessoal me carregou, me jogou para cima e gritou ?O sertão vai virar mar! O sertão vai virar mar!??, lembra. Foi um dia de ?popstar? para o baiano. ?Quando entrei no carro, o pessoal queria me puxar pela janela. Batiam sem parar no veículo e o motorista saiu correndo. Assim que cheguei em Cruz das Almas também foi uma surpresa. Até eu subir no carro do Corpo de Bombeiros foi um trabalhão. A polícia teve de afastar as pessoas.? O empresário de Sertão, o ex-pugilista Servílio de Oliveira, também ficou encantado com a recepção ao boxeador em Cruz das Almas: ?Foi feriado naquela sexta-feira. A cidade inteira parou para festejar. Uma loucura, toda aquela gente vibrando com ele, que virou uma estrela.? No domingo, já cansado, Sertão voltou a São Paulo para participar do programa ?Domingo Legal?, onde foi homenageado pelo apresentador Gugu Liberato. ?Mal cheguei, a sogra fez um macarrão, mas não deu tempo nem de beliscar. Mas foi muito bom porque o Gugu é uma pessoa muito bacana, com o sorriso sempre no rosto. Gostei dele. Até brincou para eu deixar o cinturão lá no programa.? Servílio também ficou emocionado. ?O pessoal do Gugu fez uma reportagem muito bonita em Cruz das Almas. O Sertão merecia.? Nesta segunda, em São Caetano do Sul, onde treina, Sertão preferiu ficar em casa ajudando a mulher. ?Descansar? Nada. É dia de ajudar a arrumar as coisas por aqui. Eu sempre ajudei a Sara e não vou mudar. Na terça já volto a treinar. Não posso ficar parado?, explica. Segundo Servílio, os treinos serão menos intensos. ?Eu diria que é um ?descanso ativo?. O Sertão continua treinando em São Caetano, mas precisa descansar um pouco o corpo?, assinala. Em dois ou três meses a intenção é que Sertão coloque em jogo o cinturão da Federação Latino-Americana. ?A luta será no Brasil, já que agora todos querem ver o Sertão lutando. Ainda estamos analisando, mas o adversário deve vir no Panamá, México ou Argentina?, diz o empresário. O local também não está definido. Servílio aponta São Paulo, São Caetano e Cruz das Almas como as cidades que podem sediar a luta: ?Quem oferecer as melhores condições para o combate, leva. Tudo o que sei é que estou vendo os adversários com calma. Não quero um rival que caia no segundo round. Quero alguém que ofereça alguma competitividade. Quando o Sertão ganha por pontos, a vitória é muito mais valorizada. Atleta meu tem de batalhar.? Em relação a colocar em jogo a disputa do título da FIB, o empresário admite: ?É muito difícil fazer isso no Brasil. Envolve muito dinheiro.? Tranqüilo e já esperando pelo próximo combate, o pugilista garante que não vai mudar a rotina de treinos, embora o dia-a-dia em São Caetano tenha ficado mais tumultuado. ?Vou continuar treinando forte por aqui. Não tem essa de treinar menos. Quando cheguei, o pessoal veio me cumprimentar dizendo para eu continuar humilde. Na rua o pessoal pára e me pede autógrafo. Teve até uma pessoa que me agradeceu por representar tão bem o povo nordestino fora do Brasil?, assinala. Sara, a mulher do atleta, também está cansada com a correria da última semana. ?Acho que nem nesta segunda vou conseguir curtir o Sertão. Ele terá de sair para um compromisso. Não deu para descansar. Trabalho das oito da manhã às oito da noite e só nesta segunda estou de folga.?