Aglomerados, barcos brigam pela primeira posição na Volvo A disputa da oitava etapa da Volvo Ocean Race, entre as cidades de Portsmouth, na Inglaterra, e Roterdã, na Holanda, embolou ainda mais nas últimas 24 horas. Devido aos fracos ventos, os barcos não conseguem navegar e acabam ficando aglomerados. Após 3 dias e 20 horas de disputa, o Brasil 1, de Torben Grael, continua na segunda posição, apenas 2 km atrás dos suecos do Ericsson, líderes da etapa. Quem conseguiu se aproximar dos primeiros colocados foi o holandês ABN Amro 1, que saltou do quinto para o terceiro lugar. Os holandeses estão 5 km atrás dos brasileiros. A diferença entre o líder é o último colocado, o australiano Brunel, é de apenas 22 km. A velocidade média dos ventos ficou em 20km/h. A expectativa dos navegadores é de que ela aumente nas próximas horas. Classificação da oitava etapa após 3 dias e 20 horas: 1. Ericsson/SUE - Neil McDonald 2. Brasil 1/BRA - Torben Grael 3. ABN Amro 1/HOL - Mike Sanderson 4. Piratas/EUA - Paul Cayard 5. ABN Amro 2/HOL - Sebastián Josse 6. Brunel/AUS - Grant Wharington