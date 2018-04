''''Agora ficou difícil'''', admite o lateral Leandro A segunda derrota consecutiva deixou o Palmeiras em situação delicada no Campeonato Brasileiro. Agora o time está fora da zona de classificação para a Taça Libertadores e tem adversários difíceis pela frente. "Nosso objetivo é a Libertadores e ainda estamos na briga, por isso não vamos nos deixar abater. Mas agora ficou difícil", admitiu o lateral Leandro. "Perdemos em casa para o Juventude e perdemos para o Sport", lamentou. Para o jogador, o Palmeiras não jogou tão mal. "Não soubemos aproveitar as oportunidades enquanto o Sport foi mais feliz ", avaliou. O técnico Caio Júnior estuda levar o elenco para um "retiro?? no interior, uma vez que a próxima partida é só no dia 14, contra o Fluminense. Ele pretende trabalhar o aspecto emocional da sua jovem equipe. " Vamos programar uma semana de apoio para os jogadores, temos dez dias para isso??, disse. "Estamos na luta.??