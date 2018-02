Agora, pai luta e filho é técnico Che Guevara, nos três pôsteres abaixo da pichação ?Juntos, venceremos, lutar é nossa meta?, parece observar a geladeira, os pneus de trator e o tanque de caminhões, pendurados e prontos para serem esmurrados. O ringue continua no chão ? é apenas lona e cordas. Bolas de concreto de 20 quilos ajudam nos exercícios e o vira-latas ?Beethoven? late alto. Nada parece ter mudado na Academia Nova Corbery, que a família Garrido mantém na Associação dos Amigos da Vila Ré, na Zona Leste. Há, porém, uma troca de papéis. Fábio Garrido, o filho de 23 anos, agora é o técnico. E Nílson Garrido, o pai, de 46, volta a lutar depois de três anos parado. Enfrenta Josué dos Santos nesta sexta-feira, às 21 horas, na Rua Monteserrat, 130, ao lado do Metrô Carrão. ?Depois da desgraça que aconteceu com o meu filho, resolvi voltar a lutar. Enquanto tiver uma luva, vai ter alguém da família Garrido lutando?, diz Nílson sobre o duro nocaute sofrido por Fábio em 24 de abril, diante de Mário Soares, o Marinho. Fábio ficou três dias em coma induzido e deixou o hospital depois de 11 dias de tratamento. Quando fala no nome da família e da necessidade de estar ligado ao boxe, Nílson Garrido não tenta aumentar seu valor, nem do filho. ?Não vamos ficar conhecidos como mitos do boxe. A gente apenas gosta desse esporte, vive por causa disso e não pode ficar longe. Por isso, o Fábio aceitou ser meu técnico.? O currículo de Nílson, que luta como supermédio (até 76,3 quilos), confirma a análise. Como grande luta da carreira, prefere lembrar o nocaute que sofreu no terceiro assalto diante de Peter Venâncio. O ano, não lembra. ?Fiquei feliz mesmo foi em 2001, quando enfrentei o Sílvio da Costa e o Fábio, o Jesus Chaves. Foi a primeira vez que pai e filho lutaram em mesmo programa de boxe no Brasil.? O boxe ?estilo Garrido? fica longe do charme das histórias de cinema. Não tem glamour, dinheiro, luxo não há. O que sobra é persistência. Essa programa em que lutará contra Josué e que contará ainda com seis lutas foi possível graças a patrocinadores que bancaram R$ 2.500,00. Sim, o pacote todo. Nílson e Josué ganharão R$ 100 por round de uma luta prevista para seis. No máximo, R$ 600. ?É melhor. Tem gente que pede R$ 500 e pula no chão assim que recebe um murro. O público vaia e não volta mais. Se ele cair, não leva quase nada. E eu vou fazer de tudo para nocautear, porque assim pago menos para ele.? O primeiro adversário de Nílson seria o ?Negão de Itapecerica?, (ele não sabe o nome), que pediu R$ 3.000,00 para subir ao ringue. ?Estou com mais de 40 anos, mas não sou o George Foreman?, foi a resposta de Nílson, desistindo da luta.