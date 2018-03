''Agora quero relaxar''

A revista Quotidien Officiel, que circula todos os dias durante as duas semanas de Roland Garros, estampou em sua capa: "Gustavo Kuerten dernière samba à Paris." O adeus preparado para o brasileiro - ou o último samba, nas palavras da publicação - recebeu grande atenção da imprensa internacional. E foi outra bela homenagem a um dos grandes campeões do torneio francês. A única voz dissonante partiu de um editorial do L?Equipe. O texto insinuava que organizar um adeus nesse estilo, em um torneio da importância de Roland Garros, parecia patético. Ainda mais porque, segundo a publicação, já era previsto que Kuerten não teria condições de vencer ninguém, muito menos Paul-Henri Mathieu. Apesar das alfinetadas, o jogo nada teve de patético. Além de Guga ter conseguido mostrar boa técnica, a emoção que tomou a arquibancada resultou num excelente espetáculo. Mesmo sem vitória, o tenista disse estar satisfeito e falou que seu desempenho superou as próprias expectativas. "Estou muito satisfeito, especialmente pelas boas lembranças que vou levar deste jogo", afirmou Kuerten. "Joguei muito melhor do que esperava. Fiz tudo o que costumava fazer no passado. Se pudesse confiar numa melhor reação do meu corpo, ainda poderia jogar em grande nível." A boa apresentação de Guga foi encarada quase como um alívio - nem ele disfarçava a preocupação de dar vexame no último jogo de sua carreira. Mas o que fez deixou evidente seu grande talento. Alegre e satisfeito, apesar do choro e da emoção na quadra, Guga disse que vai embora com a certeza de um dever cumprido. E revisitou momentos memoráveis, como a vitória sobre André Agassi, na final do Masters Cup de Lisboa de 2000, quando se tornou o número 1 do mundo. "Foi a mais bonita da minha carreira. Deu tudo certo naquele jogo e posso dizer que praticamente não errei." Também falou de uma grande decepção, a derrota na final do Masters Series de Miami, em 2000, diante de Pete Sampras. "Quase matei o juiz naquele dia", disse Guga, referindo-se a algumas marcações favoráveis ao jogador da casa. "Mas, de qualquer maneira, foi bom. No mesmo ano consegui me vingar, ao vencê-lo na disputa do Masters Cup em Portugal." Por todos esses momentos, Guga gostaria de continuar jogando. O brasileiro ainda vai disputar a chave de duplas, ao lado do francês Sebastien Grosjean. Do outro lado da quadra estarão Nicolas Mahut e Julien Bennetau, também franceses. "Fiquei surpreso, pois o Grosjean está machucado e nem sequer joga a chave de simples. Mas me deu moral e se colocou à disposição para formar a dupla que combinamos no torneio de Miami", disse. "Aceitei porque o tênis é a minha vida e gosto de competir." Depois, Guga vai relaxar. E se encontrar mais com a namorada, Carolina, filha da estrela do vôlei Isabel. Por isso, não será nenhuma surpresa se, em alguns dias, ele for visto perambulando pelas praias brasileiras. Não para surfar, mas para ver Carolina nos torneios de vôlei de praia.