Agressor de Vanderlei sofre acusação O ex-padre irlandês que tirou de Vanderlei Cordeiro de Lima a possibilidade de lutar pela medalha de ouro na maratona dos Jogos Olímpicos de Atenas foi proibido de deixar a Inglaterra, onde responderá a duas acusações de prática de atos obscenos contra uma criança, que teriam ocorrido entre setembro de 1990 e abril de 1993. Cornelius Horan alega inocência. O juiz Michael Carroll ordenou que o julgamento tenha início no dia 25 de outubro, na corte de Woolwich Crown, na região sudeste de Londres. Também por determinação do juiz, Horan não pode se ausentar de Londres e deve se apresentar à polícia diariamente. Preso logo depois de empurrar Vanderlei na maratona, Horan foi julgado por uma corte grega e condenado a um ano de prisão. A sentença foi suspensa mediante pagamento de fiança. O ex-padre, cujo objetivo é "despertar a atenção das pessoas para a segunda vinda de Cristo", costuma escolher eventos esportivos internacionais para divulgar sua "missão". No ano passado, invadiu a pista do circuito de Silverstone durante o Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1 - milagrosamente, não foi atingido por nenhum carro.