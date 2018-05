Aguirre elogia Cazares e minimiza cobranças da torcida do Atlético-MG

"Em campo, coloco o meu trabalho, minhas convicções, e vamos ver o resultado lá na frente. Os jogadores tiveram muita entrega, muito espírito de luta. Poderíamos ter marcado outro gol e não falaríamos sobre isso", disse o treinador uruguaio.

A revolta da torcida se deu em razão da saída de Cazares, que foi o destaque do time mesmo disputando a sua primeira partida oficial pelo Atlético-MG. E Aguirre usou essa inatividade para justificar a substituição do meia equatoriano.

"Fazia mais de três meses que não jogava, gostei muito. Hoje não dava para ele jogar os 90 minutos e o importante é que ele mostrou que vai ser muito útil. Temos que continuar trabalhando para melhorar", afirmou.

Aguirre também explicou que optou por deixar Robinho no banco de reservas pela falta de ritmo e entrosamento do atacante. "A ideia era que ele só entrasse no segundo tempo para tirar um pouco da euforia com ele e com time", comentou.

Com seis pontos, o Atlético lidera o Grupo 5 da Libertadores. O próximo compromisso do time será pelo Campeonato Mineiro, no sábado, diante da URT, em Patos de Minas.