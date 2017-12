Ainda como reflexo de temporal de sexta, jogo do Inter é adiado em Porto Alegre

O Beira-Rio estava liberado para abrigar o confronto, mas a situação crítica nas imediações do estádio inviabilizou a realização da partida que marcaria a estreia das duas equipes no Campeonato Gaúcho de 2016.

"Apesar do estádio Beira-Rio estar em plenas condições de funcionamento, as ruas do entorno do estádio colorado ainda sofrem com os danos causados pelo temporal da última sexta-feira, com árvores e fios no chão, falta de água e luz. Pela segurança de todos que se deslocariam para ver o jogo, decidiu-se pelo adiamento da partida. Uma nova data será marcada e informada nos próximos dias", informou o Inter, por meio de nota publicada em seu site oficial neste domingo.

O Inter esclareceu que o adiamento ocorreu após pedidos feitos por órgãos de segurança pública e destacou que "ingressos comprados para a partida seguirão válidos para a nova data a ser marcada ou poderão ser ressarcidos a partir de segunda-feira", assim como informou que "quem fez a compra pela internet terá o valor devolvido no seu cartão de crédito".

"O Internacional mais uma vez se solidariza às milhares de pessoas prejudicadas pelos estragos causados pelos temporais", disse o Inter ao encerrar a nota oficial.

Sem poder estrear neste domingo, o Inter deverá fazer o seu primeiro jogo neste Campeonato Gaúcho na quarta-feira, às 21h45, quando enfrenta o São José, fora de casa. No mesmo dia, o Ypiranga atuará em casa diante do Passo Fundo, às 20h30.