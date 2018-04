O técnico Ricardo Gomes preferiu destacar mais o espírito de luta do que qualquer brilhantismo de sua equipe ontem. "Venceu o melhor, mas o Sport mostrou recuperação, nos trouxe dificuldades, com mais volume de jogo e com oportunidades claras de gol", disse. "De nossa parte, o mais importante é que o time brigou até o último momento, mesmo com um a menos." Sobre o futuro, o treinador preferiu não fazer previsões. "Agora temos de manter esse ritmo para pensar em algo maior. Ainda não dá para falar em cara de campeão." O artilheiro Washington, que marcou seu 7º gol na competição, destacou o momento especial do time, mas criticou o recuo excessivo. "No primeiro tempo demos conta do adversário, mas, depois, recuamos muito", comentou. "Mas valeu porque conseguimos administrar bem. Estamos na briga pelo título e agora precisamos pensar em somar pontos rodada a rodada." E quando a fase é boa, nem jogador expulso fica bravo. "Nada a reclamar do árbitro", esquivou-se o zagueiro Miranda, expulso no 2º tempo. "Temos condições de chegar longe. A equipe é madura e experiente para enfrentar qualquer situação." Para completar a alegria do torcedor, na quarta-feira, diante do Fluminense no Morumbi, o time deve ter o retorno do goleiro Rogério Ceni, recuperado da cirurgia no tornozelo esquerdo. "Só vai depender dele", avisou o técnico Ricardo Gomes.