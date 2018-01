Ainda sem condições, Guga desfalca o Brasil na Davis De volta ao Brasil, depois de uma semana de testes com o médico Marc Philippon nos Estados Unidos, o tenista Gustavo Kuerten revelou que ainda não está em condições de voltar às quadras. Assim, ele já avisou que não irá defender o Brasil no próximo confronto da Copa Davis, contra a Suécia, entre os dias 22 a 24 de setembro, em Belo Horizonte, por uma vaga no Grupo Mundial do torneio. De qualquer maneira, Guga prometeu ajudar a equipe brasileira que disputará a Davis. ?Vou fazer todo o possível para estar com o time, seja no momento dos treinamentos ou dando força na hora dos jogos?, contou o tenista. Nos exames que fez nos Estados Unidos, Guga apresentou uma inflamação no músculo posterior da coxa direita, ainda reflexo de sua cirurgia no quadril, ocorrida em setembro de 2004 - a primeira operação no local aconteceu em fevereiro de 2002. Com isso, ele precisará fazer 4 semanas de fisioterapia, diminuindo o ritmo dos treinos em quadra. Depois dessa nova contusão, Guga ainda não tem data definitiva para voltar ao tênis. ?Acho que é melhor pra mim, para eu mesmo não criar tanta expectativa. Preciso ter paciência neste momento?, explicou. ?Vou ter que fazer mais este tratamento. Mas o lado bom é que ele me viu clinicamente bem, principalmente em relação à estabilidade do quadril?, revelou Guga, que voltou dos Estados Unidos na quarta-feira, frustrado por não disputar a Davis e o US Open, que começa dia 28 de agosto. ?Eu tinha expectativa de disputar essas duas competições e o meu principal objetivo para esse segundo semestre era a Copa Davis. Estava focado nisso e me sinto um pouco desapontado por não poder defender o Brasil." Ex-número 1 do ranking mundial e tricampeão de Roland Garros, Guga é o maior tenista brasileiro da história. Mas, perto de completar 30 anos (faz aniversário no dia 10 de setembro), ele sofre para se recuperar fisicamente depois de duas cirurgias no quadril. Seu último torneio foi o Brasil Open, em fevereiro, na Costa do Sauípe, quando foi eliminado logo na estréia.