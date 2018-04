Ainda sem reforços, Ponte Preta pega o Mogi Mirim

A Ponte tentará repetir a boa campanha do ano passado, quando chegou à semifinal. Contudo, para a partida de hoje contra o Mogi Mirim, o técnico Guto Ferreira não poderá contar com o meia peruano Ramirez e os atacantes Alemão e Chiquinho, que não tiveram sua documentação regularizada. A principal novidade foi a liberação do volante Baraka.

Já o Mogi tenta terminar entre os oito melhores para buscar o bicampeonato do Interior. O grande desfalque para a estreia é o atacante Bruno Nunes, vetado pelo departamento médico com conjuntivite.

Ribeirão. Botafogo e Oeste entram em campo com a mesma pretensão do Mogi Mirim: ficar entre os oito melhores da primeira fase. Os donos da casa se reforçaram com 21 jogadores, além do técnico Marcelo Veiga, que nos últimos cinco anos esteve à frente do Bragantino. A principal arma é o ataque, formada pela experiente dupla Nunes e Otacílio Neto.

Diferente do Botafogo, o Oeste apostou na manutenção do grupo que conquistou o título da Série C do Campeonato Brasileiro, tanto que apenas cinco jogadores foram contratados. O principal deles é o atacante Gilmar, que subiu com o Criciúma à elite em 2012 e já defendeu o Santos. Como chegou nessa semana, ele ainda não estará em campo na primeira rodada.