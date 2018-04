Ainslie está perto do ouro na classe Finn O inglês Ben Ainslie, que foi o grande rival de Robert Scheidt quando velejava na classe Laser, está bem perto da medalha de ouro na Finn, em Atenas. Com um segundo e um primeiro lugar nas regatas desta quinta-feira, ele soma 24 pontos perdidos, que, no entanto, não são suficientes para lhe garantir o título a uma regata do final. O brasileiro João Signorini foi 12º na nona regata e 8º na 10ª, ocupando o 10º lugar na classificação geral.