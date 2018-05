Ajudado por falha de zagueiro rival, Grêmio ganha do Coritiba pela Sul-Minas-Rio

O resultado positiva leva o Grêmio à liderança do Grupo B da Copa Sul-Minas-Rio. A equipe gaúcha tem agora quatro pontos, contra um dos outros três clubes da chave - Internacional, Avaí e o próprio Coritiba. Colorados e avaianos se enfrentarão pela segunda rodada, também em Porto Alegre, no próximo dia 17, no estádio Beira-Rio.

Perto da classificação às semifinais, o Grêmio fecha a fase de grupos no clássico contra o Internacional, em sua arena, no dia 6 de março. A curiosidade deste duelo é que ele valerá também pelo Campeonato Gaúcho por causa da falta de datas com o calendário apertado dos clubes. Já o Coritiba enfrentará o Avaí quatro dias depois, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

O jogo neste domingo, com pouca presença de público na Arena Grêmio, foi marcado pela paralisação de 20 minutos por causa de uma queda de energia em grande parte dos refletores do estádio. O problema ocorreu na hora em que iria começar o segundo tempo.

Antes disso, a partida tinha começado de forma morna, sem muita ambição das equipes. O Coritiba teve uma boa chance com Juan, aos 15 minutos, mas foi o Grêmio que conseguiu o gol. Aos 21, Wilson cobrou tiro de meta curto, Amaral foi pressionado por Luan e tentou o recuo. Douglas percebeu a intenção, se antecipou e desviou a bola na saída do goleiro.

Pouco antes do intervalo, o Coritiba teve uma grande oportunidade de empatar, mas o zagueiro Geromel fez uma "defesa" com a cabeça em cima da linha do gol para salvar o Grêmio.

Na segunda etapa, a falta de luz parece que "apagou" o jogo. O time paranaense até teve duas boas chances de gol, com Negueba e Juan, mas não competência para empatar.