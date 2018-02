Al Attiyah surpreende e fatura etapa de carros do Dakar O carro do catariano Nasser Saleh Al Attiyah e do francês Alain Guehennec venceu nesta terça-feira a décima etapa do Rally Dakar, dentro da cidade mauritana de Néma, com boa participação dos brasileiros. Os vencedores terminaram a prova com um tempo de 3h49min49seg. O segundo lugar ficou para o japonês Hiroshi Masouka e o francês Pascal Maimon, a 28 segundos, enquanto o americano Mark Miller e o sul-africano Ralph Pitchford ficaram em terceiro, a 1min49seg. Dois carros com participação brasileira chegaram entre os 30 melhores da etapa: Paulo Nobre e o português Filipe Palmeiro ficaram em 18.º, com um tempo de 4h21min19seg, enquanto Klever Kolberg e Eduardo Bampi chegaram em 21.º lugar, em 4h22min49seg. No geral, a briga é toda francesa: Stéphane Peterhansel e Jean-Paulo Cottret estão em primeiro, com um tempo total de 37h35min19seg, a quase dez minutos do ex-esquiador Luc Alphand e Gilles Picard, detentores do título. Jean-Louis Schlesser e Arnaud Debron estão em terceiro, a 1h30min50seg dos líderes. Por enquanto, os brasileiros aparecem colados em 22.º está Paulo Nobre, com um tempo de 54h42min29seg e a 17h7min10seg do líder. Klever Kolberg e Eduardo Bampi aparecem em 23.º, com um percurso total de 64h38min28seg e 27h3min9seg de desvantagem de Peterhansel.