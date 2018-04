Al-Attiyah tem problemas, e Peterhansel dispara na ponta do Rali Dacar

CÓRDOBA - Em 2012, a eliminação precoce no Rali Dacar permitiu ao catariano Nasser Al-Attiyah participar das seletivas asiáticas, se classificar para competir no tiro esportivo nos Jogos de Londres e conquistar, ali, uma medalha de bronze olímpica. Mas neste ano o príncipe não vai ter motivos para comemorar uma falha no seu GPS, nesta segunda, que o tirou da briga pelo título no Dacar.

Melhor para o decacampeão Stéphane Peterhansel, francês que foi o segundo mais rápido nos 593 km da especial do dia, entre San Miguel de Tucumán e Córdoba, na Argentina, e é cada vez mais líder entre os carros. Se antes Al-Attiyah estava na sua cola, agora o francês tem 49 minutos de folga sobre o segundo colocado, o sul-africano Giniel De Villiers.

Peterhansel havia sido prejudicado pelo resultado de sábado, quando choveu forte entre Salta e Tucumán. Ele foi o quarto a cruzar a linha de chegada e os pilotos depois dele não conseguiram chegar antes de a etapa ser paralisada pela organização. No fim, os quatro primeiros, incluindo o francês, tiveram seus resultados computados. Para todos os outros foi considerado o mesmo tempo de Peterhansel.

Nesta segunda, quando o Dacar voltou depois de um dia de folga, o espanhol Nani Roma foi o mais veloz, chegando quatro minutos à frente do rival Peterhansel. Mas o vice-campeão do ano passado é apenas o quarto na classificação geral, com mais de uma hora e meia de atraso em relação ao primeiro colocado.

MOTOS

Nas motos, um novo líder. Depois de os franceses liderarem a primeira metade do rali, agora quem aparece na frente é o português Ruben Faria, um dos mais regulares até aqui. Nesta segunda, ele foi o quarto mais rápido do dia para assumir a primeira colocação geral.

O piloto da KTM é seguido do seu companheiro de equipe, o francês Cyril Despres, atual campeão, que foi o mais rápido do dia e agora aparece 5min23 atrás de Faria. Em terceiro está o chileno Francisco Lopez, com nove minutos de atraso.

O antigo líder, o francês David Casteu teve problemas mecânicos com sua moto, bateu numa vaca, deslocou o ombro, e foi o último dos 113º piloto a chegar em Córdoba. Com tanto azar, despencou para o 21.º lugar, com quase duas horas de desvantagem. Outro que já liderou, o também francês Olivier Pain caiu para o sexto lugar. O brasileiro Jean Azevedo foi o 25.º mais rápido do dia e agora está no 28.º lugar.