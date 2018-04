Al-Attiyah vence e reduz vantagem de francês no Rali Dacar

CHILE - O catariano Nasser Al-Attiyah diminuiu para pouco mais de um minuto a distância para o francês Stéphane Peterhansel, líder da classificação geral dos carros no Rali Dacar, depois de vencer, nesta quinta, a sexta etapa da competição. Na volta ao deserto do Atacama, a perna teve 768 quilômetros, dos quais 455 cronometrados, ligando Arica, na Argentina, a Calama, no Chile.

Al-Attiyah completou o trecho em pouco mais de três horas e meia, com vantagem de 8min36 sobre Peterhansel, o atual campeão, e que agora tem a sua liderança ameaçada. Só o francês, que coleciona 10 títulos no Dacar (seis nas motos e quatro nos carros) e o catariano, que ganhou um bronze no tiro esportivo nos Jogos Olímpicos de Londres, ainda brigam pelo título entre os carros.

Isso porque o terceiro colocado, o sul-africano Giniel De Villiers, já aparece 42 minutos atrás do líder. O espanhol Carlos Sainz, que chegou a liderar esta edição do Rali Dacar, teve um problema mecânico nesta quinta, precisou ser resgatado de helicóptero, e deu adeus à prova. Já o norte-americano Robby Gordon repetiu o terceiro lugar da véspera nesta quinta-feira, mas segue longe dos primeiros colocados no geral, em 18.º.

Nas motos, o domínio francês foi momentaneamente desfeito nesta quinta, com a vitória do chileno Francisco Lopez e o segundo lugar do português Ruben Faria. Quem se deu bem foi o atual campeão, o francês Cyril Despres, que chegou em terceiro e encostou na briga pelo primeiro lugar geral.

O líder ainda é o também francês Olivier Pain, mas a vantagem sobre Despres agora é de apenas 2min22. Em terceiro, o compatriota deles David Casteu está 4min48 atrás do líder, enquanto López, em quarto, tem que tirar 6min06 de diferença.

Nesta quinta, o brasileiro Jean Azevedo foi o 31.º mais rápido e agora ocupa o 28.º lugar na classificação geral das motos. Já entre os carros Guilherme Spinelli terminou o dia na 14.º posição depois de uma etapa ruim, na qual foi apenas o 18.º.