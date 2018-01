Alarme falso de antraz em Salt Lake Um alarme falso de antraz no aeroporto de Salt Lake City, onde estão sendo disputados os Jogos Olímpicos de Inverno, deixou as autoridades norte-americanas em estado de alerta por cerca de duas horas nesta quarta-feira. Numa primeira análise, ainda no local, o resultado foi positivo. Mas a substância foi enviada para um laboratório para um exame mais detalhado e deu negativo. Apesar do temor de um atentado terrorista, as atividades no aeroporto seguiram normalmente durante todo o período.