Aldemir Gomes e Bruno Lins vão ao Mundial nos 200m

BELÉM - Os dois principais atletas dos 200 metros no País já estão qualificados para o Mundial de Moscou, que será realizado em agosto. Bruno Lins e Aldemir Gomes, que também disputam o revezamento 4x100 metros, fizeram dobradinha na prova do GP Brasil, no Estádio do Mangueirão, e correram abaixo de 20s56, marca mínima de classificação para o torneio.

O alagoano Bruno, de 26 anos, foi sexto colocado nos 200 metros no Mundial de Daegu (Coreia do Sul), disputado em 2011. Em Belém, ele venceu a disputa com o tempo de 20s35 - o velocista também foi campeão dos 100 metros, com a marca de 10s25. "Estou contente, porque é prova de que o treino está sendo bem feito. A confiança é tudo para o atleta."

Já Aldemir, de apenas 20 anos e semifinalista dos 200 metros na Olimpíada de Londres, superou as dificuldades para também garantir um lugar em Moscou. Com a programação de treinos atrasada em quase dois meses, por causa da interdição do Célio de Barros, no Rio, o velocista fez em Belém apenas sua segunda competição no ano, mas suficiente para ser vice nos 200 metros, com a marca de 20s44.

A melhora foi significativa, já que na estria na temporada Aldemir tinha feito 20s78. "Apesar das dificuldades, estou com uma expectativa boa para o ano. Cheguei a Belém sem índice nem para o Troféu Brasil. O sacrifício dos treinos está dando resultado." No 100 metros, o carioca ficou com o bronze ao fazer o tempo de 10s43.