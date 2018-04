Aldo e Barão defendem cinturões no UFC 169. Confira o card completo

SÃO PAULO - O Brasil colocará novamente a prova os títulos no UFC. Na edição 169, que ocorrerá em Nova Jersey, José Aldo enfrentará o norte-americano Ricardo Lamas na defesa do cinturão dos pesos penas. Renan Barão, por sua vez, medirá forças com Urijah Faber, dos Estados Unidos. Aldo está invicto desde 2005. Em agosto do ano passado, o brasileiro defendeu o cinturão numa luta contra Chan Sung Jung e venceu por nocaute técnico. Já Lamas vem de apenas quatro vitórias seguidas no UFC. Barão fará sua terceira luta desde que conquistou o título interino dos pesos galo, justamente contra Faber, em 2012. Confira o card completo do UFC 169.