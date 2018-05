Aldo Rebelo faz vistoria em CT para ingleses no Rio

RIO - O Ministro do Esporte, Aldo Rebelo, vistoriou na tarde desta sexta-feira as instalações do Centro de Capacitação Física do Exército, no bairro da Urca, zona sul do Rio, local onde a seleção inglesa irá treinar durante a disputa da Copa do Mundo. Nos últimos tempos, ele tem passado por todos os centros de treinamentos que irão receber os países participantes da competição.

Durante cerca de 40 minutos, Rebelo visitou as quatro instalações que serão utilizadas pela Inglaterra. E gostou do que viu. "Nós estamos verificando em cada um deles (os centros de treinamento oficiais da Copa) as condições oferecidas para receber não só as delegações, mas a imprensa e os turistas. E esse daqui é uma referência e está bem preparado para receber a exigente delegação inglesa", comentou o ministro.

Já está quase tudo pronto no local. Mas o Centro de Mídia, para acomodar a imprensa que irá acompanhar os trabalhos da Inglaterra, ainda precisa de cadeiras, que foram encomendadas e serão instaladas em breve. Além disso, os vestiários vão receber armários e o campo está recebendo os últimos retoques. Pronta está a academia de musculação de dois andares, cheia de aparelhos novos. Toda essa estrutura será utilizado pelos militares após a Copa.

Se o CT do Exército está bem, ainda há atrasos nas obras de alguns estádios e a corrida para deixar tudo pronta até a Copa é grande, mas Rebelo está confiante no sucesso do evento. "Não podemos tirar um diploma de que deu tudo certo e botar na parede. Só quando o último jogo acontecer é que poderemos fazer isso. Espero que o que deveria estar pronto, seja concluído até o dia da abertura a Copa", afirmou o ministro.