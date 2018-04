Alegria e frustração na chegada do vôlei O torcedor brasileiro vai ter apenas mais um ano para ver o ponta Nalbert em ação nas quadras. Nesta quarta-feira, durante a curta aparição da seleção masculina de vôlei no Aeroporto de Cumbica (o grupo seguiu para o Rio), o capitão da equipe anunciou oficialmente que está de volta ao Brasil. "Vou disputar mais esta temporada no Banespa e vou para a praia em 2005", disse o jogador, que assim como outros atletas, desembarcou com a medalha no peito. Nalbert confirmou que a Olimpíada de Atenas foi sua despedida como jogador nas quadras, onde já conquistou tudo o que poderia como profissional, mas o sonho olímpico não acabou. O projeto do ponta é conseguir, em três anos, se desenvolver o suficiente no vôlei de praia para representar o Brasil nos Jogos de Pequim, em 2008. Já o levantador Maurício, bicampeão olímpico, nem quer falar em aposentadoria. "Enquanto eu estiver com essa paixão vou continuar jogando", disse o atleta. O fato de já ter conquistado todos os títulos possíveis na modalidade, segundo ele, ainda não é suficiente para lhe tirar o prazer de estar na ativa. Empolgação e contraste - Entre os mais empolgados, estavam o ponta Dante, o líbero Serginho e o levantador Ricardinho. Dante admitiu que desde que ganhou o ouro está dormindo com a medalha. Já Ricardinho, falou de uma possível renovação na seleção. "É um problema do Bernardo resolver que peças ele vai trocar, mas só sei que quando ele junta as peças ele faz o time virar uma máquina." Já Serginho prometeu: sua comemoração do título vai ser em Pirituba. A chegada das equipes de vôlei masculino e feminino foi um grande contraste. Enquanto os homens saboreavam a vitória, as mulheres e o técnico José Roberto Guimarães experimentavam a frustração. "É como explicar porque o Rodrigo Pessoa não ganhou o ouro em Sydney e agora ele precisava que 28 cavaleiros batessem nos obstáculos para vencer e aconteceu. Assim como não dá para explicar o que aconteceu com o Vanderlei (Cordeiro de Lima), porque que alguém tinha de atropelá-lo", disse o treinador. "Acho que se fosse comparar com o futebol tivemos quatro pênaltis a nosso favor: dois foram para fora, um para a trave e o outro o goleiro defendeu", disse o treinador, que não adiantou seu futuro na seleção. "Vou ver o clube primeiro", disse o técnico da Finasa. Outra jogadora que teve de explicar a falta de medalhas foi a meio-de-rede Mari. Segundo ela, o time tinha a meta de ganhar o ouro e no jogo contra Cuba a vitória não saiu porque "nem deu para acabar de chorar e a gente teve de entrar em quadra". Sobre seu aprendizado em Atenas, além de assimilar o ambiente diversificado, ela entendeu que na derrota tem que erguer a cabeça e seguir em frente porque não acabou nada.