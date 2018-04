Além do Rio, futebol dos Jogos-2016 terá mais 4 sedes

"Além do Rio, o futebol nas Olimpíadas será disputado em mais quatro ou cinco sedes", divulgou Rodrigo Paiva, diretor de comunicação do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2014.

No evento também foi adiantado que as finais serão realizadas no Estádio do Maracanã. Os outros palcos que abrigarão as partidas dos Jogos Olímpicos não foram divulgados, mas tudo indica que serão os mesmos dos jogos do Mundial brasileiro - o futuro estádio do Corinthians (em São Paulo), Arena Fonte Nova (Salvador), Mineirão (Belo Horizonte) e Mané Garrincha (Brasília).