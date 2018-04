Alemã é ouro no trampolim acrobático A alemã Anna Dogonadze conquistou a medalha de ouro na prova individual de trampolim acrobático com um total de 39.60 pontos, na final olímpica da modalidade disputada nesta sexta-feira. A medalha de prata ficou com a canadense Karen Cockburn, com 39.20 pontos e a de bronze foi para a chinesa Huang Shanshan, com 39 pontos.