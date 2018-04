Alemães ficam com o ouro no K2 500 Liderando do começo ao fim, os tricampeões mundiais Ronald Rauhe e Tim Wieskoetter, da Alemanha, venceram nesse sábado a prova K2 500m masculino de canoagem, ficando com a medalha de ouro. A prata ficou com a equipe australiana, dando a Nathan Baggaley sua segunda medalha em pouco mais de uma hora (ele ficou em segundo lugar no K1 500m). O broze ficou com a equipe da Bielo-Rússia.