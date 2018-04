Alemães ganham ouro no C2 1.000 Os canoístas alemães Christian Gille e Tomasz Wylenzek conquistaram, nesta sexta-feira, a medalha de ouro no C2 1.000 dos Jogos Olímpicos de Atenas. Eles completaram a prova com o tempo de 3min41s802. A medalha de prata foi para os russos Alexander Kostoglod e Alexander Kovalev (3min42s990), seguidos pelos húngaros Gyorgy Kozmann e Gyorgy Kolonics (3min43s106).