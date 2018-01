Alemanha bate recorde mundial dos 4x200 m livre feminino A equipe feminina de natação da Alemanha conseguiu mais uma vez quebrar um recorde mundial durante o Campeonato Europeu, disputado em Budapeste (Hungria). Nesta quinta-feira, a marca quebrada foi a dos 4x200 m livre com o tempo de 7min50s82, quase três segundos a menos que o tempo anterior (7min53s42) conquistado pelos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. De quebra, conseguiram também o recorde europeu, que pertencia à República Democrática Alemã (ex-Alemanha Oriental) com o tempo de 7min55s47 obtido em 1987. A superioridade foi tamanha na prova desta quinta que a Polônia, segunda colocada, ficou quase seis segundos atrás das recordistas. A França ficou com a medalha de bronze. A equipe alemã recordista mundial foi formada por Petra Dallmann, Daniela Samulski, Britta Steffen e Annika Liebs. Britta, por sinal, conquistou o terceiro recorde mundial desta semana - baixou o tempo nos 4x100m livre, na segunda-feira, e obteve a melhor marca nos 100m livre na quarta.