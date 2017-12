Alemanha brilha no Europeu de natação O Campeonato Europeu de Natação em piscina curta foi encerrado neste domingo, na Bélgica, com o triunfo da equipe alemã, que obteve quatro recordes mundiais. O destaque negativo foi a Espanha, com uma atuação decepcionante, não passando da 6ª colocação em nenhuma das cinco finais que disputou. A Alemanha levou 8 medalhas de ouro, 8 de prata e 5 de bronze. A sensação alemã foi Thomas Rupprath, vencedor dos 100 metros, costa, e 100 m, borboleta, e que ainda participou da equipe vencedora do revezamento 4x50 m.