Alemanha é campeã olímpica no K4 500 O quarteto alemão formado por Birgit Fischer, Maike Nollen, Katrin Wagner e Carolin Leonhardt conquistou, nesta sexta-feira, a medalha de ouro no K4 500 dos Jogos Olímpicos de Atenas. Elas completaram a prova com o tempo de 1min34s340. A medalha de prata foi para as húngaras Katalin Kovacs, Szilvia Szabo, Erzsebet Voski e Kinga Bota (1min34s536), seguidas pelas ucranianas Inna Osypenko, Tetyana Semykina, Hanna Balabanova e Olena Cherevatova (1min36s192).