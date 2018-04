Alemanha é ouro no CCE. Brasil é 11º A Alemanha conquistou a medalha de ouro no Concurso Completo de Equitação (CCE), nesta quarta-feira. A França ficou a prata, enquanto a Grã-Bretanha ganhou a medalha de bronze. A equipe brasileira terminou sua participação na 11ª posição. Em Sydney, o Brasil ficou em 6º lugar. A Austrália, que detinha o tricampeonato olímpico, foi outro país que perdeu rendimento em Atenas - ficou apenas no sexto lugar.