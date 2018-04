Alemanha fica com o ouro no hipismo A Alemanha conquistou, nesta terça-feira, a medalha de ouro no hipismo, torneio de saltos por equipes, ao finalizar sua participação com apenas oito pontos perdidos. Com a prata ficaram os Estados Unidos, com 20 pontos perdidos. Foi a mesma pontuação da equipe da Suécia. Contudo, nos critérios de desempate, os norte-americanos levaram a melhor. O Brasil ficou apenas na décima colocação.