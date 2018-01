Alemanha indeniza atletas dopados na RDA O Estado alemão indenizou os primeiros 185 atletas que foram vítimas da política de dopagem sistemática praticada na extinta República Democrática Alemana (RDA) até o final da década de 80. Graças a uma lei aprovada no ano passado, os atletas poderão receber uma indenização de 9.600 euros cada um (cerca de 11.900 dólares). Até a unificação com a Alemanha Ocidental, em 1990, dirigentes esportivos da Alemanha Oriental costumavam ministrar substâncias proibidas pela legislação esportiva a atletas, sem que estes soubessem ou dessem consentimento. As autoridades alemãs estimam que pelo menos mil atletas poderiam se beneficiar da lei, mas até o momento apenas 300 entraram com o pedido de indenização.