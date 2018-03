Alemanha investiga técnico por doping de atleta nos anos 80

O Comitê Olímpico Alemão (DOSB, em alemão) investiga Dieter Kollark, técnico da campeã mundial de arremesso de disco Franka Dietzsch, por suposto doping na época da Alemanha Comunista. Clemens Prokop, presidente da Federação Alemã de Atletismo, confirmou nesta quarta a investigação após a imprensa do país informar que Kollark fez parte do programa de doping da antiga República Democrática Alemã, nos anos 80. Segundo o portal de internet "Sport1", Dietzsch pode ficar sem o técnico nos Jogos Olímpicos de Pequim, caso as suspeitas se confirmem.