Alemanha pode ficar sem o seu GP Se os pilotos estão reclamando de muitas corridas, como fez Fernando Alonso dia 17 na Itália, o fim das negociações de Bernie Ecclestone com os representantes do circuito de Nurburgring pode fazer com que tenham férias prolongadas na metade do campeonato. O principal dirigente da Fórmula 1 disse ter esgotado as possibilidades de o GP da Alemanha, nono do calendário, dia 7 de julho, ser disputado no antigo autódromo, "por questões financeiras". Agora articula para que a corrida seja realizada no circuito de Hockenheim, com quem Nurburgring vem alternando a prova.