Alemanha pode perder ouro do CCE Os Comitês Olímpicos da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos entraram com recurso no Tribunal Internacional de Arbitragem Desportiva contra o resultado do Concurso Completo de Equitação (CCE), vencido pela Alemanha. A França apresentou uma reclamação que primeiro foi aceita pelo Grande Júri da Federação Internacional de Vela e logo depois revogada pelo Comitê de Apelação da entidade. Segundo as três equipes que entraram com recurso, Bettina Hoy, integrante da equipe alemã, cometeu irregularidade na prova de saltos ao cruzar a linha de saída duas vezes. Se o recurso for aceito, a Alemanha perderia o ouro. O Tribunal de Arbitragem ouviu nesta sexta-feira as partes, mas anunciará a decisão neste sábado. No caso de os alemães serem desclassificados, o ouro passaria para a França, a prata para a Inglaterra e o bronze para os EUA.