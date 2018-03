Alemanha sofre para ganhar de virada A Alemanha, uma das favoritas à conquista do título da Eurocopa, disputou seu último amistoso, com a Sérvia, ontem em Gelsenkirchen. O time visitante saiu na frente, com o gol de Jankovic. Só no segundo tempo, depois de muito sofrimento, a Alemanha virou, com gols de Neuville e Ballack: 2 a 1. Também ontem a Romênia goleou Montenegro por 4 a 0.