Alemanha vence Espanha no handebol A seleção masculina da Alemanha venceu a Espanha, nesta terça-feira, por 32 a 30, no tiro de sete metros (27-27 no tempo normal), e garantiu vaga na semifinal do torneio olímpico de handebol. Os alemães esperam, agora, o vencedor entre França e Rússia para conhecerem seu adversário.