Alemanha vence os Jogos de Inverno A cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno de Salt Lake City aconteceu na noite deste domingo nos Estados Unidos. Mais de 52 mil pessoas foram ao estádio olímpico para assistir o desfile das 78 delegações e os shows de várias estrelas da música americana, entre eles, o cantor Willie Nelson, o grupo Bon Jovi e a cantora Gloria Estefan. O Comite Olímpico Internacional aproveitou para desejar um até breve para a cidade de Turim, na Itália, onde será realizada a próxima Olimpíade de Inverno, em fevereiro de 2006. A Alemanha foi a grande vitoriosa dos jogos com 12 medalhas de ouro e 35 no total. Em segundo lugar ficou a Noruega, com 11 de ouro e 24 no total, os Estados Unidos em terceiro com 10 medalhas de ouro e 34 no total e a Rússia em quarto lugar com seis medalhas de ouro e 16 no total. Para o Brasil, a vitória foi no número de participantes: recorde de 11, divididos entre bobsled, croos country, luge e esqui alpino. Como já era esperado, acabaram ficando nas últimas colocações, mas ganharam o carinho da torcida.