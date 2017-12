Alemão bate recorde na natação O nadador alemão Thomas Rupprath conquistou nesta sexta-feira o recorde mundial dos 100 metros borboleta, em piscina curta, com a marca de 50s26, na prova final do Campeonato Europeu de Natação, disputado na cidade de Amberes, na Bélgica. O recorde anterior era de 50s44 e foi registrado pelo sueco Lars Froelander, no dia 17 de março de 2000, em Atenas.