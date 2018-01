Alemão bate recorde na natação O nadador alemão Thomas Rupprath estabeleceu, neste sábado, o novo recorde mundial nos 100 metros medley, com o tempo de 52s58, no primeiro dia de competições da sétima e última etapa da Copa do Mundo de natação em piscina curta, em Berlim, Alemanha. Rupprath superou o tempo de 52s63, registrado pelo esloveno Peter Mankoc, em 15 de dezembro 2001, em Amberes, Bélgica.