Alemão conquista primeiro ouro dos Jogos de Inverno O alemão Michael Greis conquistou a primeira das 84 medalhas de ouro dos Jogos de Inverno, que começaram neste sábado, em Turim, na Itália. Ele venceu a prova individual do biatlon, que combina esqui com tiro. A prata ficou com o norueguês Einar Bjoerndalen, e o bronze, com o russo Sergei Tchepikov.