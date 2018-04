Alemão consegue ouro no alvo móvel O alemão Manfred Kurzer conquistou a medalha de ouro na prova de alvo móvel, do torneio olímpico de tiro ao alvo, disputada nesta quinta-feira. Ele totalizou 682.4 pontos, depois de ter batido o recorde mundial na fase eliminatória com 590 pontos em 600 possíveis. A medalha de prata foi para o russo Alexander Blinov, com 678 prontos e a de bronze para seu compatriota Dimitri Lykinu, com 677.1 pontos.