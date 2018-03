Alemão treina normalmente e deve reforçar o Inter nesta quarta

Alemão foi poupado no confronto de domingo diante do Passo Fundo, após alegar dores musculares, e voltou aos treinos na segunda. Ao longo da atividade, no entanto, se chocou com Léo Ortiz, precisou deixar o campo por conta das fortes dores no tornozelo direito e se tornou dúvida para a partida.

Ao participar do treino desta terça, no entanto, Alemão garantiu seu retorno na quarta. Além dele, o técnico Antônio Carlos poderá contar com o lateral-esquerdo D'Alessandro, o volante Rodrigo Dourado e o meia D'Alessandro, que foram poupados no domingo e também estão de volta.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesta terça, o treinador colorado comandou um trabalho de posicionamento e não indicou a equipe titular. A tendência, no entanto, é que o Inter encare o Oeste com: Danilo Fernandes; Alemão, Ernando, Paulão e Uendel; Rodrigo Dourado, Charles, Valdívia e D’Alessandro; Carlos e Brenner.