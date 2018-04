Alemãs ganham ouro no Four Skiff As alemãs Kathrin Boron/Meike Evers/Manuela Lutze/Kerstin El Qalqili conquistaram,neste domingo, a medalha de ouro no Four Skiff feminino dos Jogos Olímpicos de Atenas. As britânicas Alison Mowbray/Debbie Flood/Frances Houghton/Rebecca Romero e as ucranianas Olena Morozova/Tetyana Kolesnikova/Olena Olefirenko/ Yana Dementyeva completaram o pódio.