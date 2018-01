Alex Diniz é campeão da Volta Ciclística de São Paulo Nilceu Santos (Scott/Fadenp/São José dos Campos) ganhou a nona e última etapa da Volta Ciclística de São Paulo, mas quem saiu como campeão da competição foi Alex Diniz (Nossa Caixa/Sundown/São Caetano). Neste domingo de manhã, o ciclista de 20 anos completou os 48 quilômetros entre as cidades de Piracicaba em 1h02min03s, ficando no meio do pelotão, em 30.º, e garantindo o primeiro lugar na classificação geral. Depois de 1.133 quilômetros, nove dias de prova e 26h54min37s de competição, Diniz é o vencedor mais jovem da história da Volta Ciclística. "Agora a ficha está começando a cair. O gosto é muito bom. Sei que fiz história ao surpreender e vencer ciclistas tão importantes como os que participaram desta Volta", afirma Diniz. Nesta última etapa, Carlos França (Peels Capacetes/Caloi/Iracemápolis) foi o segundo colocado, seguido por André Grizante (Extra/Caloi/Suzano). Somadas todas as etapas, o vice-campeão no geral foi Pedro Nicácio (Scott/Fadenp/São José dos Campos) e Alex Arseno (DataRo/Pinarello/Blumanau) ficou em terceiro. Conhecido como um dos melhores sprintistas do Brasil, Nilceu atacou nos últimos metros da etapa deste domingo - que teve chegada no Jóquei Clube de São Paulo."Ganhei a prova na curva final. Estou muito satisfeito principalmente pelo trabalho da equipe", concluiu Nilceu.