Alex diz que medalha é possível sem jogadores da NBA O armador Alex Garcia, de 27 anos e 1,87 m, entende que mesmo sem os atletas que estão na NBA - e não devem ser liberados para o Pan do Rio - a seleção brasileira ainda é forte para buscar o terceiro título seguido, depois de Winnipeg/99, e São Domingos/2003: ?Eu estava lá.? Ainda tem dois outros ouros, ganhos em Cali/1971, com a geração de Hélio Rubens Garcia, e em Indianápolis/1987, com Oscar e Marcel. estadão.com.br: No Rio, a seleção terá condições de buscar o terceiro ouro seguido? Alex: Mesmo sem os brasileiros da NBA, teremos os que virão da Europa, como Marcelinho Machado, Marcelinho Huertas, Guilherme Giovanoni, Tiago Splitter, e mais o pessoal do Brasil, que está trabalhando duro. E esse ainda é um grupo forte. Assim, a gente espera conquistar o título em casa. estadão.com.br: O que vale em 2007 é o Pré-Olímpico, classificatório para Pequim. Para você, pessoalmente, qual a importância do Pan? Alex: É importante porque jogo no Brasil e acho que a visibilidade será muito boa para todos os atletas da seleção. E também porque poderemos dar um passo a mais no entrosamento e na preparação, já que o Pré-Olímpico é logo depois do Pan. estadão.com.br: Os jogadores da NBA poderão se integrar ao grupo para o Pré-Olímpico? Dá para ter entrosamento? Alex: Tirando o Nenê (Hilário, do Denver Nuggets), que não vem para a seleção há algum tempo, temos entrosamento bom com o Leandrinho, o Anderson, o Baby, de treinos para a Copa América, o Mundial de 2006. Para o Pan, o grupo precisará de entrosamento com quem atua no Brasil e vai substituir quem está na NBA. estadão.com.br: A verdadeira Copa das Américas do basquete atualmente é o Pré-Olímpico, que é seletiva olímpica. Alex: Verdade. Em outros esportes, como o handebol, o campeão se classifica para Pequim, o que aumenta o interesse. Se houvesse esse tipo de incentivo, o Pan seria mais forte. Como está, as principais potências preferem guardar seus atletas para o Pré-Olímpico, mandando o time B ou C para o Pan. Para nós, como o Pan é no Brasil, é importante ter o time principal e mais forte. Ser campeão aqui é importante para o basquete. estadão.com.br: Após o 17.º lugar no Mundial, o Pan será uma hora de reencontro com a torcida, de fazer as pazes? Alex: Após o péssimo Mundial no Japão, jogar e ganhar o Pan em casa será uma motivação a mais para conseguir a vaga olímpica, tão importante para o Brasil, que já ficou fora de duas olimpíadas. O Pan é um plus na preparação. estadão.com.br: Você passou pela NBA entre 2003 e 2005, no San Antonio Spurs e New Orleans Hornets, e foi atrapalhado por lesões. Hoje, atua num time forte, o Universo, de Brasília. Existe frustração por não ter ficado na NBA? Alex: O Universo tem bons jogadores, lidera o Nacional. Fico chateado por não ter ficado na NBA. Estava aproveitando a chance, jogando bem. Acho que treinava demais, talvez acima do limite. No San Antonio, eu quebrei um dedo do pé esquerdo, fiquei entre 3 e 4 meses em recuperação. Quando voltei, já era fase de playoff, em que o time inscreve só 12 atletas. Fiquei fora. No New Orleans, comecei como titular. Fiz 12 jogos e machuquei o joelho esquerdo. Tive chance, mas as contusões atrapalharam. Por outro lado, fiz amigos, aprendi inglês. EUA e Argentina também vêm sem estrelas Os Estados Unidos, que sempre mandaram no basquete mundial com a força da liga profissional NBA, não dão importância à disputa da modalidade no Pan. Pelo menos na atualidade. A situação foi diferente no passado, mas agora os americanos vão guardar sua força máxima para o Pré-Olímpico de Las Vegas, em agosto, classificatório para a Olimpíada de Pequim, em 2008. Devem trazer para o Rio uma seleção da amadora CBA, com atletas que não são da NBA ou da Liga Universitária nem atuam no exterior, um time C. A Argentina, campeã olímpica (2004), também centrará sua preparação no Pré-Olímpico e virá ao Rio com uma seleção B. O Canadá, mesmo sem craques da NBA, deve ser um dos rivais mais fortes no Pan, torneio de ?tiro curto?, com cinco jogos até o título. ?O Brasil ficou numa chave boa, bem equilibrada. Porto Rico e Canadá são times fortes, bem desenvolvidos. As Ilhas Virgens ficaram em segundo no CentroBasket 2006 (Campeonato da América Central e Caribe)?, avalia o técnico Lula Ferreira que aposta no tricampeonato do Brasil - campeão em 1999 e 2003, busca o 3.º título seguido.