Alexandra Nascimento é homenageada com selo e carimbo comemorativo

SÃO PAULO - Escolhida a melhor jogadora de handebol do mundo em 2012 e eleita a melhor ponta direita dos Jogos Olímpicos de Londres no mesmo ano, quando a Seleção Feminina de Handebol ficou com um inédito sexto lugar, Alexandra Nascimento agora vai virar selo e carimbo postal. A homenagem partiu dos Correios, que patrocina a seleção da modalidade.

"É um orgulho ter esse privilégio de receber o reconhecimento pelo meu trabalho. Foi uma temporada maravilhosa com todos esses títulos em equipe e individuais", disse a jogadora, que conquistou a Winner’s Cup pelo seu clube, o austríaco Hypo Nö, no último final de semana.

O lançamento oficial do selo e do carimbo comemorativo acontecerá no dia 27 de maio, na véspera do amistoso entre Brasil e Áustria, em Vitória (ES). Após a cerimônia, o carimbo ficará na Agência Filatélica do centro da cidade, onde irá carimbar todas as correspondências pelo período de 30 dias. Depois, ele seguirá para a Central de vendas à Distância dos Correios, no Rio, ficando à disposição dos macrofilistas (colecionadoras de marcas postais). Por fim, o carimbo será recolhido ao acervo do Museu Postal e Telegráfico dos Correios, em Brasília.