Alexandre Barros é pódio nas duas provas em Phillip Island O brasileiro Alexandre Barros conseguiu dois pódios nas provas deste domingo da etapa australiana de Phillip Island do Mundial de Superbike. Na primeira prova, Barros foi o segundo colocado, atrás apenas do australiano Troy Corser. O britânico James Toseland foi o terceiro colocado. Como são disputadas duas provas por etapa, Alexandre Barros voltou à pista para a segunda corrida e manteve a regularidade, conseguindo a terceira colocação, atrás do vencedor Troy Bayliss, da Austrália, e de Toseland, segundo colocado. Esta foi a segunda etapa do Mundial, e Alexandre Barros é o quarto colocado na classificação geral, com 55 pontos. Bayliss lidera o campeonato com 75 pontos, Toseland é o segundo com 74, e Corser o terceiro, com 63.