Alexandre Oliveira vence adestramento O cavaleiro Alexandre de Oliveira foi o principal destaque da 6.ª etapa da competição de adestramento, realizada neste sábado na Sociedade Hípica Paulista. Ele ficou com o título da prova principal, montando Pandy. Na categoria de iniciantes, a vencedora foi Luciana Falbo Giacaglia, com Teórica. O evento, com entrada franca, prossegue neste domingo, às 9 horas, à Rua Quintana, 206, no Brooklin.