Alexandre Pato acompanha treino de Medina no Havaí

O atacante Alexandre Pato, do São Paulo, foi conferir no início da manhã desta terça-feira no Havaí, fim de tarde no Brasil, um treino de Gabriel Medina em Off the Wall, praia ao lado de Pipeline. No dia anterior, os dois haviam jantado juntos e postaram fotos do encontro nas redes sociais. Eles se conhecem desde o tempo que o jogador de futebol estava no Corinthians, clube do coração de Medina.

Alexandre Pato ficou sentado na areia da praia, junto com a namorada Fiorella Mattheis, observando as manobras do amigo. Logo que saiu do mar, Medina se juntou a eles e conversou por uns 10 minutos. Depois, todos foram para a casa na beira da praia onde o surfista brasileiro está hospedado.

Como está de férias, Alexandre Pato optou por viajar para o Havaí e deve partir nesta terça mesmo para Maui, uma ilha havaiana próxima de Oahu. Como não teve competição e é bem possível que não haja disputa também nesta quarta, o jogador descansaria com Fiorella Mattheis e voltaria na quarta à noite para que no dia seguinte possa acompanhar de perto o Pipe Masters.

A competição está na terceira fase e o brasileiro pode se tornar o primeiro surfista do País a ser campeão mundial na elite. Ele tem como adversários o australiano Mick Fanning e o norte-americano Kelly Slater. Só que Medina é o único que depende das próprias forças para se sagrar campeão na mais tradicional competição do surfe.