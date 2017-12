Ali fará propaganda para Coca-Cola A Coca-Cola Co. fechou contrato nesta quarta-feira com o ex-campeão dos pesos pesados Muhammad Ali para que ele seja mais um garoto-propaganda da empresa no mundo todo. De acordo com o presidente da empresa, Doug Daft, o ex-boxeador é um dos maiores símbolos dos EUA, que transcende nacionalidades e culturas. Os termos financeiros do acordo não foram revelados. Muhammad Ali disse que já teve a sorte de viajar pelo mundo e ver o quanto a empresa que o contratou se preocupa com as comunidades. A Coca é a maior empresa de bebidas do mundo, com sede em Atlanta, nos Estados Unidos. Além de suas marcas tradicionais, como Coca-Cola e Diet Coke, a empresa tem outros 230 bebidas e subsidiárias em 200 países. Pelé - Recentemente, a Coca-Cola contratou o ex-jogador de futebol Pelé para que o astro seja seu garoto-propaganda na Copa de 2002 na Coréia do Sul e no Japão. Pelo acordo, será feito um museu itinerante que contará a história do esporte e do ex-jogador.